La città eterna crede nell’Alta Moda e lancia Roma Couture

L’Alta Moda romana torna a far sognare e a sognare in passerelle grazie al progetto “Roma Couture”

Un’iniziativa ideata da Grazia Marino e Antonio Falanga, prodotta da Spazio Margutta nella splendida cornice di Palazzo Ripetta.

La mission è quella di riaccendere i riflettori su quel comparto stroardinario del nostro Made in Italy, che proprio a Roma ha vissuto alcune delle sue stagioni più belle in cui si sono scritte le pagine della storia del costume e della moda italiana. Un progetto pilota Roma Couture che vuole ridare quindi lustro al palcoscenico romano, che è stato in. Passato una straordinaria vetrina della sartoriali, della creatività e dell’artigianalità Italiana.

A credere nel progetto e a mettere in mostra la propria creatività Giada Curti, Gian Paolo Zuccarello, Michele Miglionico e Nino Lettieri, che oltre a portare in passerella le proprie collezioni hanno dimostrato tutto il proprio amore per quella città che è stata culla dell’alta moda nazionale e di cui si vuole tutelare l’identità, la storia e l’attrattiva.

In passerella fascino del cinema anni 40 e 50 con la nuova collezione di Giada Curti “Gioia mia” , di cui vi parlerò nei prossimi giorni, e poi il romanticismo tra passato e presente ddi Gian Paolo Zuccarello dove il taffetas, l’organza e lo chiffon incontrano le mani sapienti dell’artigianato d’eccellenza.

A seguire le “Madonne Lucane” di Michele Miglionico, con con nove outfits che guardano alla tradizione raccontando il patrimonio culturale, artistico e antropologico della sua terra di origine, la Basilicata. A chiudere Nino Lettieri con una capsule monocromatica di abiti preziosi di alta sartoria ricamati e realizzati da mani sapienti ed esperte, omaggio al Maestro Lorenzo Riva, a cui la Collezione è dedicata.

Roma ritrova quell’allure d’un tempo, quella che ha fatto sognare il mondo e che l’ha resa unica agli occhi di tutti. E’ da qui che riparte per dare nuova forza al Made in Italy, quello vero, e nuova luce ad un sogno che brilla negli occhi di questi grandi interpreti della moda italiana e di chi applaude allo spettacolo della bellezza