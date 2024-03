Il Made in Italy che veste le donne: Margherita B. e l’eleganza del colore in un sorriso

Mancano 15 giorni all’inizio della primavera, che quest’anno coinciderà con il 20 marzo, e c’è già tanta voglia di mettere da parti piumini e golf pesanti, facendo spazio ad abiti leggeri e soprattutto ad una variopinta tavolozza di colori. E a tal proposito per la stagione alle porte le collezioni riserveranno splendide sorprese. Uno dei brand Made in Italy interprete di una primavera 2024 all’insegna dei colori, dell’eleganza e della leggerezza è senz’altro Margherita B.

La sua fondatrice, Milena Salvemini, in questi anni ha letteralmente conquistato il cuore del pubblico italiano e non solo grazie al suo stile inconfondibile, di cui essa stessa si fa perfetta interprete, all’insegna di quella solarità, raffinatezza e spontaneità che traspare dai suoi occhi e dal suo sorriso.

Ex modella di fama internazionale Milena Salvemini ha messo nella moda la sua idea di stile, prima nel Cashmere, interpretandolo fuori dai classici schemi, e poi con la sua linea di abbigliamento caratterizzata dai colori accesi della sua isola d’origine, Procida, e da quella sua tendenza a “giocare con la moda”, vivendola con spontaneità, leggerezza e divertimento.

E’ quindi una donna elegante, consapevole, allegra quella a cui pensa Milena quando disegna le sue collezioni e ne è il perfetto esempio l’ultima appena svelata e da ieri in vendita.

Abiti scivolati che evidenziano la figura, una sensualità sussurrata che pensa prima alla consapevolezza del corpo e di chi li indossa. Ecco gli abiti di Margherita B sono abiti per se stesse, prima che per essere ammirati dagli altri, sono una dichiarazione d’amore per la vita, la natura e il proprio benessere che parte da dentro e arriva a esprimersi in quei fucsia, giallo, verde… Sono capi poi dalla grande versatilità per una donna che cerca la bellezza nell’equilibrio tra eleganza e comodità, così da riuscire a indossare lo stesso abito a ogni ora del giorno, senza bisogno d’altro.

Milena, che ha il suo studio in Franciacorta, porta in anteprima la sua collezione proprio in questi giorni a Milano. La potrete trovare infatti il 6 e 7 marzo presso il Westin Palace di Piazza della Repubblica 20.

Come definiresti questa nuova collezione?

Questa collezione, come ognuna delle collezioni di Margherita B, è unica caratterizzata da forme e colori che catturano la bellezza, l’eleganza senza mai abbandonare la praticità.

A cosa ti sei ispirata?

Mi sono lasciata ispirare dalle bellezze della Puglia, la sua magia, i suoi colori e i meravigliosi paesaggi mi hanno incantata.

I capi e i colori che non devono mancare per la prossima stagione?

Margherita B è colore, è ricerca, è passione…le nostre fantasie vengono create appositamente da noi mixando forme e colori che creano pattern unici. Questa collezione è caratterizzata da un tripudio di tinte accese, come il nostro fucsia, il verde, l’arancione, il blu cina e il giallo che non può mai mancare nelle collezioni di MargheritaB. Abbiamo deciso anche di sperimentare nuove nuance come il verde militare e il viola.

Dove hai realizzato il servizio fotografico?

Il servizio fotografico è stato scattato in Puglia, una terra magica a cui mi ha ispirata tanto per la creazione di questa collezione.

Qual e’ il tuo concetto di Made in Italy e come lo porti avanti nelle tue collezioni?

Made in Italy per me è un concetto che va assolutamente preservato…il Made in Italy racchiude un insieme di valori, conoscenze, tradizioni, know-how unico al mondo. L’amore e la cura per i dettagli di sicuro appartengono a questo patrimonio inestimabile di saperi, che con l’esperienza diventano il tratto distintivo di chi ama l’autenticità e la maestria del saper fare, bene.