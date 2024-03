Sposa 2024: i beauty trend per i capelli raccontati da Sabrina Palumbo di Papalù Parrucchieri

La nuova stagione dei matrimoni è alle porte e come sempre c’è la corsa delle spose a conoscere le tendenze in fatto di moda così come di bellezza, alla ricerca di quel modello che assomiglia a quello visto su una celebrità o quell’acconciatura che ha sfilato in passerella. Tuttavia sempre di più la tendenza è non seguire per forza le tendenze. Il perchè? Intanto perchè le spose hanno ormai un ventaglio molto ampio di proposte tra cui scegliere. Non è più il tempo del trend assoluto da seguire, basta vedere che vanno i raccolti semimorbidi come l’effetto wet, lo chignon basso, le ponytail, l’effetto spettinato, quello ispirato agli anni ’30 con le onde e così via. La parola d’ordine è allora una sola: personalizzazione. Ogni sposa è infatti unica e così deve essere la sua acconciatura per il grande giorno. Possiamo parlare allora più di ispirazioni, che di tendenze.

Ce lo spiega benissimo Sabrina Palumbo, Hair Stylist e Founder di Papalù Parrucchieri, reduce pochi giorni fa da uno shooting a tema wedding in Sicilia organizzato da Lica Group, azienda leader nella distribuzione di prodotti e servizi per professionisti dell’hairdressing.

Gli scatti di quel giorno, realizzati da Giuseppe La Rosa, rappresentano alla perfezione la variegata proposta di look per questa stagione: dal romanticissimo raccolto con fiori freschi ispirato alla sfilata di Gianbattista Valli alle onde anni ’30 fino ai raccolti con gli accessori di tessuto, strass e piume.

Gli abiti dell’Atelier Cuppari Couture sono stati l’ispirazione a questi magnifici scatti in riva al mare.

Di ritorno da Catania ecco che ne ho approfittato per scoprire i consigli da chi ormai da decenni si prende cura delle spose, in una visione a tutto tondo, che non riguarda più solo i capelli.

Papalù infatti grazie all’esperienza di Sabrina Palumbo, Simona Tonani, Hair Stylist e Make up Artist, e tutto lo staff propone un servizio tailor made alle spose che arrivano all’interno del salone perchè la bellezza dei capelli parte da prima del grande giorno: tra cure ad hoc con trattamenti personalizzati, consulenze di armocromia e bodyshape, fino al momento in cui si arriva a definire quello che sarà il look del giorno del sì.

Quali sono le tendenze per quanto riguarda le acconciature sposa di stagione?

Come ogni anno ci sono sicuramente delle tendenze, anche se ci tengo a sottolineare che ciò su cui puntiamo è la personalizzazione, in base all’abito, alla personalità o allo stile del matrimonio.

Sì a linee pulite, all’effetto wet delle code tirate (che però attenzione non stanno bene a tutte) e ai fiori tra i capelli. Abbandoniamo invece i boccoli e i capelli sciolti, che per alcune stagioni sono stati protagonisti. Oggi i raccolti sono morbidi e sofisticati al tempo stesso.

Abbiamo visto per esempio nelle ultime sfilate d’Alta moda che Giambattista Valli ha messo un focus sui capelli decorandoli con grandi rose fresche. Vi siete ispirati a lui per una delle proposte? A chi consigli questa acconciatura e per quale tipo di abito?

Sì quella sfilata è stata di grande ispirazione. A chi la consiglio? A chi ha un abito più minimal, anche se poi in realtà quel fiore chiama a sé un look romantico.

E’ molto trasversale come acconciatura, giovane, pulita e fresca.

Non solo fiori freschi… quali accessori consigli di utilizzare per il grande giorno sui capelli?

Il fiore fresco è tornato di grande moda.

La tendenza qui devo dire che è comunque quella di puntare più su un’acconciatura ricercata e su un accessorio invece meno elaborato.

Raccolto, semi raccolto, sciolto una proposta per ciascuna soluzione

Nel capello sciolto bisogna sempre fare attenzione ad un dettaglio: questo non garantisce la tenuta su tutto l’evento rispetto ad un raccolto. Lo sciolto dipende da tanti fattori: dallo stato dei capelli, dal meteo…

Vanno tanto gli chignon bassi, le code e ancora le onde anni ’30.

E per chi ha i capelli corti?

Tantissime soluzioni differenti. Dipende dall’abito e dalla personalità della sposa. C’è a chi dona un look più sbarazzino, chi invece ne vuole uno più ordinato con un raccolto. Per chi invece non vuole rinunciare ad una lunga chioma in salone abbiamo anche tantissime soluzioni di extension.

Si può anche giocare con un accessorio, vanno tanto quelli in tessuto, come le fasce, i nastri o ancora i fiori.

L’armocromia ha un ruolo importante anche nella scelta del look per il giorno del sì?

Ha un ruolo fondamentale oggi per la sposa perchè le permette di non sbagliare la tonalità e il colore dell’abito. Pensiamo per esempio che il bianco ottico sta benissimo alle donne inverno, a quelle estate invece è da preferire un bianco latte, infine alle donne primavera e autunno un bianco avorio o panna.

Ed è importante considerare l’armocromia anche per la scelta del colore dei capelli e tanto nel makeup.

Quali trattamenti consigli di effettuare in salone prima del grande giorno?

In salone abbiamo un ventaglio di proposte molto ricco e ad ogni sposa corrispondono esigenze differenti. Se abbiamo un capello fine dobbiamo agire con un trattamento molecolare per andare a rafforzarlo, così che l’acconciatura quel giorno possa durare il più possibile. Se invece abbiamo un capello indomabile e molto crespo dovremo lavorare con dei trattamenti al baobab che sono particolarmente idratanti, o quello al caviale che rende la chioma più docile. E’ tutto visto però in una chiave tailor made cucita addosso alle esigenze della cliente.

E’ fondamentale comunque trattare i capelli per avere il massimo della forza e lucentezza, per quest’ultima per esempio si può agire con dei gloss che danno una punta di colore che valorizza.

Il giorno prima invece consiglio sempre un trattamento rimpolpante, non idratante perchè si rischia di perdere i volumi e di sporcare troppo il capello. Una sauna osmotica che pulisce la cute ci permette di avere una testa pronta per poi essere lavorata per il grande giorno.

Oggi, un po’ come nella moda, la sposa può davvero spaziare da un corto a un lungo, da un minimal pulitissima a un romantico con dei fiori applicati. L’hair Stylist quindi oggi deve essere in grado di interpretare ogni volta la sposa che ha davanti. Non bisogna seguire una tendenza ben precisa.

Io divido le spose in tre macro trend: la sposa romantica, la sposa minimal e infine la sposa alternativa (come la Vintage, la Sensual e quella eccentrica). La bravura del parrucchiere sta nel capire e far sentire al meglio la sposa che si trova di fronte.

Credit foto: Giuseppe La Rosa