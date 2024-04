Destinazioni di primavera: la stagione ideale per scoprire le bellezze della Sardegna

Il suo mare cristallino, le sue spiagge di sabbia finissima, le destinazioni più desiderate al mondo, la movida e i suoi paesaggi dal fascino unico. Questi e molti altri sono i motivi che ogni estate fanno sì che migliaia e migliaia di turisti da ogni parte del mondo scelgano la Sardegna.

Tuttavia, lontano dal tutto esaurito di agosto, che spesso non permette di godere appieno delle attrattive di quest’isola per via della folla e delle attese, c’è una stagione in cui la Sardegna regala davvero emozioni uniche: la primavera. Sì perchè in questi mesi il clima mite, la natura in fiore, la tranquillità di certi luoghi altrimenti presi d’assalto, la rendono una destinazione tutta da scoprire.

Complici alcuni ponti primaverili, come quelli del 25 aprile e del primo maggio, in cui è possibile prendersi qualche giorno di ferie, ecco che la Sardegna è pronta per essere scoperta e per svelare un lato di sé che vi conquisterà. Tra l’altro proprio in queste settimane stanno riaprendo molte delle strutture più belle ed esclusive dell’isola ed ecco allora che di seguito troverete qualche primo indirizzo da non perdere per una vacanza all’insegna del mare, ma non solo, in una terra che ha molto da raccontare e che vi saprà affascinare.

Su Gologone

Avete mai visitato la Barbagia? Nel cuore del Supramonte c’è un luogo che è tante cose assieme, un experience hotel immerso nella natura e capace di raccontare una storia a chi vi soggiorna. E’ la storia di una terra, di un popolo ricco di tradizioni, di storia, di bellezze. Su Gologone è questo e molto altro, un luogo magico che interpreta il concetto di ospitalità facendo vivere ai propri ospiti un soggiorno unico nel suo genere. Arte, natura, storia, tradizioni, territorio qui trovano espressione e si toccano con mano. Vi basterà lasciarvi andare al suono delle cicale, al vento tra gli alberi, alla bellezza del creato che qui risiede in ogni angolo, e poi lasciarvi guidare dal cuore, oltre che dal sorriso accogliente e sincero di chi abita questo luogo, avendo cura dei propri ospiti con amore e dedizione.

Su Gologone è un gioiello dell’ospitalità grazie alla sensibilità, all’attenzione e all’estro della sua padrona di casa, Giovanna Palimodde, che ne ha fatto uno di quei luoghi dell’anima, una di quelle destinazioni da visitare, scoprire e vivere almeno una volta nella vita. Qui ogni suite è incastonata nella natura autentica dell’isola. Nulla è stravolto ma tutto abbraccia l’ospite, lo pervade, lo fa sentire parte integrante. Ogni stanza è a sé, un viaggio nel mondo dell’arte sarda, delle sue donne, delle sue suggestioni. Poi c’è lei, la suite Art Studio, una chicca per chi ha la mente che viaggia, che trae ispirazione dai luoghi che incontra.

Le esperienze da fare sono tantissime, impossibile elencarvele tutte. Senz’altro da non perdere la cena al Nido del Pane, il menù dei centenari da gustare a Sos Nidos, l’aperitivo all’ora del tramonto al Bar Tablao. Ma anche le lezioni di Yoga nella splendida cornice della Terrazza dei desideri o la visita alle Botteghe di Su Gologone, cuore pulsante di quell’anima sensibile, creativa e speciale di Giovanna Palimodde e delle donne di Oliena che vi insegneranno a tessere, a lavorare la ceramica, a riprendere l’antica arte delle mani che lavorano per creare qualcosa di unico e irripetibile.

Gallicantu

Tre anni fa apriva i battenti Gallicantu, lo stazzo portato a nuova vita e trasformato in un meraviglioso retreat grazie al sogno divenuto realtà di Raffaella Manca e Marco Maria Berio.

Siamo in Gallura, per la precisione a Luogosanto, un pezzo di terra dell’isola che per storia e tradizione ha sempre custodito qualcosa di speciale e attrattivo.

Immerse in tre ettari di macchia mediterranea si sviluppano poche camere e suite, dal fascino autentico e fuori dal comune. Lo stazzo, quello che anticamente era il fulcro della vita agro-pastorale gallurese, è ora stato trasformato in un retreat di fascino dove è possibile ritrovare i ritmi lenti, il silenzio e la bellezza vera e sincera della natura. Al centro della tenuta si trova la piscina ricavata tra le rocce, perfetta per un po’ di relax prima di cimentarsi in una lezione di cucina locale o sperimentare le proprie doti d’artista con un corso di acquerello. Quando arriva la sera gli ospiti si ritrovano nel Giardino di Re, il salotto sotto il grande olivastro centenario, per un aperitivo a base di salumi e formaggi di piccoli produttori selezionati in tutta l’isola, accompagnato spesso in stagione da concerti jazz.

Gallicantu è l’indirizzo perfetto se volete il vero relax, quello dove il corpo, la mente e l’anima tornano a dialogare, lontano dal rumore della città.

Petra Segreta

Negli ultimi anni il mondo si è accorto della bellezza di un luogo dell’isola che in realtà è sempre stato lì, incastonato nella Gallura con lo splendore delle sue stradine, le piccole botteghe artigiane, la chiesa al centro del paese e il colore caldo delle sue case baciate dai raggi del sole. Sto parlando di San Pantaleo, dove nelle ultime stagioni, i turisti sono aumentati a vista d’occhio. Nascosto sulle colline, alle spalle della Costa Smeralda, c’è un indirizzo di pace, eleganza e charme. Si tratta del Petra Segreta Resort, un rifugio di bien vivre, dove il lusso non ostentato tipico di una dimora Relais & Chateaux incontra l’alta cucina.

Il resort ospita 27 camere e suite di cui 11 con piscina privata riscaldata, e la nuova Petra Signature Pool Suite, tutte personalmente curate dalla padrona di casa Rosella Marchese. Un mondo a parte dove gli ospiti dimenticano lo stress e ritrovano il benessere, anche grazie al potere terapeutico dei grandi massi di granito sparsi nella proprietà e alla filosofia gourmet curata dall’Executive Chef e patron Luigi Bergeretto in collaborazione con il pluripremiato Enrico Bartolini: insieme firmano il menu de Il Fuoco Sacro, il ristorante una stella Michelin del resort, tra le mete gastronomiche più apprezzate dell’isola.

Cascioni Eco Retreat

Siamo sempre in Gallura su di un colle verdeggiante che guarda alla baia di Cannigione, una delle spiagge più belle dell’isola. Cascioni è il nome di una piana fertilissima immersa in una riserva naturale ed è anche l’Eco Retreat che porta il suo nome. Qui immersi nella natura è possibile vivere un soggiorno a contatto con questo pezzo di terra sarda particolare e affascinante, dove il paesaggio diventa un tutt’uno con la dimora dello stazzo. Si trovano 10 Deluxe Pool e 5 Prestige Pool suite, ognuna con porticato, giardino privato, piscina riscaldata e una veduta mozzafiato.

Da non perdere le lezioni di cucina che sono un’esperienza immersiva nella tradizione gastronomica sarda e i trattamenti benessere come il massaggio rilassante all’olio d’oliva, prodotto qui all’interno della tenuta, o la sauna al profumo di elicriso, lavanda e mirto. Le attività Outdoor regalano molte emozioni come la navigazione con kayak all’interno della riserva naturale o attività di birdwatching e meditazione.